Wetter Hochnebelartig bewölkt, gebietsweise auch sonnig

Ein Auto im Nebel auf einer Landstraße (imago/CHROMORANGE)

Das Wetter: Vielerorts hochnebelartig bewölkt, gebietsweise auch sonnig. Temperaturen minus 6 bis plus 5 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte stark bewölkt, vereinzelt Schneefall. Im Süden teils sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordosthälfte wolkig, örtlich Schnee. In der Südwesthälfte teils bewölkt, teils sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.