Das Wetter: Tagsüber wechselnd bis stark bewölkt. In der Südhälfte zunächst trocken, dann wie auch im Norden und Osten Regenschauer, im Bergland Schneeschauer. 7 bis 14 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt, die längsten sonnigen Abschnitte gibt es im Südwesten und an der Ostsee. Kaum veränderte Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag fällt im Norden und Nordwesten gebietsweise schauerartiger Regen. In der Mitte bleibt es zunächst noch trocken und vor allem in der Südhälfte scheint verbreitet die Sonne. Die Temperatur steigt in der Nordhälfte auf 9 bis 15 Grad, in der Südhälfte auf 14 bis 19 Grad.