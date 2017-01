Wetter Im Norden bedeckt, in den Bergen sonnig, -7 bis +5 Grad

Der Winter zeigt sich mit Regen, Graupelschauern und Schneeregen (Armin Weigel/dpa/picture alliance)

Das Wetter: Nachts verbreitet klar, später gebietsweise Nebel, im Norden örtlich Schneegriesel. Tiefstwerte zwischen minus 1 Grad im Norden und minus 15 im Süden, vereinzelt auch darunter. Tagsüber im Norden bedeckt, in den Mittelgebirgen wolkig, örtlich Nieselregen oder Schneegriesel. Im Süden teils neblig-trüb, am Alpenrand und in den Bergen sonnig. Minus 7 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten dicht bewölkt, im Westen und Süden teils heiter, teils neblig-trüb. Örtlich Schneegriesel oder Schnee. Minus 5 bis plus 5 Grad.