Wetter Im Norden bewölkt, sonst oft heiter, um 0 Grad

Eine Spur im Schnee. (dpa)

Das Wetter: Im Norden bewölkt mit etwas Schnee oder Sprühregen, im Westen und Süden meist heiter. Temperaturen um 0 Grad, in höheren Lagen Dauerfrost. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, im Süden freundlicher bei minus 8 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Freitag im Norden wolkig, im Süden trüb oder heiter bei minus 7 bis plus 5 Grad.