Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte trocken, in der Südhälfte Gewitter oder gewittrige Regenfälle. Temperaturen 16 bis 10 Grad. Morgen im Süden Schauer und Gewitter, im Norden weitgehend trocken. 16 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Süden regnerisch, auch im Nordosten einzelne Schauer und Gewitter, sonst meist trocken, 16 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.