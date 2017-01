Wetter Im Norden Niederschläge, im Süden trocken, -8 bis 5 Grad

Autos durch Schnee und Nebel. (dpa picture alliance /Stephan Jansen)

Das Wetter: Im Norden bewölkt und gebietsweise Niederschläge. In der Mitte und im Süden bedeckt oder gering bewölkt und trocken. Temperaturen von minus 8 bis plus 5 Grad. Morgen im Norden wolkig, im Süden neblig-trüb oder heiter bei minus 7 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag nördlich der Mittelgebirge stark bewölkt mit Nieselregen. Sonst verbreitet sonnig und trocken. Temperaturen von minus 7 bis plus 6 Grad.