Das Wetter: Im Norden zeitweise Regen. In der Mitte bewölkt und im Süden heiter bis wolkig. Temperaturen von 8 Grad an der See bis 18 Grad im Südwesten. Morgen im Norden einzelne Schauer. Sonst teils länger anhaltender Regen. Nur im Südosten trocken. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordwesthälfte teils länger sonnig, in der Südosthälfte dicht bewölkt, zeitweise Regen. 6 bis 14 Grad.