Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte nachlassende Niederschläge, sonst locker bewölkt oder klar. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wolkig, zeitweise etwas Regen. Im Süden nur leicht bewölkt. 17 bis 23, im Süden 24 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Nordosten gebietsweise Regen. In der Mitte bewölkt, im Süden sonnig. 18 bis 31 Grad.