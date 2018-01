Das Wetter: Im Norden und in der Mitte weitere Niederschläge. Südlich des Main meist trocken, an den Alpen auch länger sonnig. Temperaturen 2 bis 13 Grad. Morgen im Norden aufgelockert bewölkt, nur im Nordosten etwas Schnee. In der Mitte und im Süden dichte Wolken. 0 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wolkig, aber trocken, nur im östlichen Mittelgebirgsraum ist etwas Schnee möglich. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.