Wetter Im Norden Regen, im Süden trockedn

Wetterfrosch in einem Weckglas (picture alliance / dpa / WILDLIFE/I.Elsner)

Das Wetter: Nachts im Norden und teilweise in der Mitte weiter Regen. Im Süden bewölkt, aber meist trocken. 6 bis -3 Grad. Am Tag im Norden zunächst wolkig, örtlich Regen. In der Mitte weitgehend trocken, im Süden oft sonnig. Temperaturen zwischen 6 und 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen und Nordwesten regnerisch, sonst teils heiter, teils wolkig und trocken bei 7 bis 16 Grad.