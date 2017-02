Wetter Im Norden Regen, im Süden trocken

Wetterfrosch in einem Weckglas (picture alliance / dpa / WILDLIFE/I.Elsner)

Am Abend und in der Nacht weitgehend trocken. Im Norden und in der Mitte starke Bewölkung, nach Südosten gering bewölkt oder klar. Dort auch Werte unter dem Gefrierpunkt, sonst 9 bis 5 Grad. Morgen im Westen und Nordwesten Schauer. Sonst teils heiter, teils wolkig und trocken. 7 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend bewölkt und regnerisch. Im Bergland fällt Schnee. 3 bis 12 Grad.