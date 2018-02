Das Wetter: Im Nordwesten regnerisch, im Süden trocken und zeitweise sonnig. 2 bis 8 Grad. Morgen unbeständig mit einzelnen Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauern bei 1 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Sonntag bleibt es unbeständig. Größere Wolkenlücken oder sonnige Abschnitte am ehesten in Alpennähe. 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.