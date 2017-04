Das Wetter: In der Nacht im Süden aufgelockerte Bewölkung und trocken. Sonst dichte Wolken und zeitweise Regen. Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad. Im Süden und am Erzgebirge nur wenig über null Grad. Am Tage verbreitet bewölkt mit Schauern bei 9 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag weitere Schauer. Temperaturen 8 bis 13 Grad.