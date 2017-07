Das Wetter: Bis zum Abend meist heiter bis wolkig. Im Norden vereinzelt, im Süden häufiger Gewitter. Höchstwerte zwischen 20 Grad an der See und 33 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden wechselhaft und etwas Regen. Im Süden und Südwesten sonnig, später Schauer und Gewitter. 20 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Regen. Im Süden wechselnd bewölkt, am Nachmittag Gewitter. 18 bis 30 Grad.