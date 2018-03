Das Wetter: Im Norden teils länger sonnig, im Süden bedeckt. In der Mitte und von Südosten her Schnee und Regen. Temperaturen im Norden minus 4 bis plus 1 Grad, im Süden 1 bis 7 Grad. Morgen gering bewölkt, im Süden nachlassende Niederschläge. 0 bis 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden nur wenige Wolken, im Süden etwas Schneefall. 0 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.