Das Wetter: In der Nacht breiten sich die Niederschläge auch in den Süden aus. Morgen bleibt es dort regnerisch. Ansonsten Auflockerungen, ganz im Norden auch sonnig. 8 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag lässt der Regen am Alpenrand nach. Im Südwesten, Westen und in der Mitte Schauer. Im Norden und Nordosten überwiegend trocken. 10 bis 17 Grad.