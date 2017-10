Das Wetter:

Im Süden und in der Mitte weiter regnerisch. Im Norden nachlassender Regen, später Auflockerungen. 8 bis 17 Grad. Morgen meist stark bewölkt mit Schauern bei ähnlichen Temperaturen.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und in der Mitte bedeckt und regnerisch, im Süden etwas Sonne, etwas wärmer bei Werten von 13 bis 19 Grad.