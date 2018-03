Das Wetter: Im Norden und Nordwesten sonnige Abschnitte. Im Osten und Südosten Regen oder Schnee. Höchstwerte 2 bis 13 Grad. Morgen bei ähnlichen Werten gelegentlich Regen. Im Nordosten und an den Alpen Schnee.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Mitte und im Norden stark bewölkt. Von Westen her aufziehende Schauer. Im Süden wechselnd bewölkt, an den Alpen auch etwas Sonne. 2 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.