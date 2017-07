Das Wetter: Nachts im Norden locker bewölkt, sonst teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. 20 bis 13 Grad. Am Tage in der Mitte und im Osten, später auch in den übrigen Landesteilen Schauer und Gewitter. 23 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden vereinzelt Regen, später auch Gewitter. Nach Süden hin meist sonnig. 22 bis 33 Grad.