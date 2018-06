Das Wetter: Im Westen zunächst bewölkt, im Osten und südlich der Donau länger sonnig. Im Norden und an den Alpen etwas Regen. 18 bis 25 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt und regnerisch. In den übrigen Gebieten heiter. 18 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch weitgehend sonnig und trocken. Kaum veränderte Temperaturen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.