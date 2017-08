Das Wetter:

Heute im Norden und in der Mitte zunächst schauerartiger Regen, später Aufheiterungen. Im Süden anfangs sonnig, nachmittags und abends einzelne Gewitter. Höchstwerte im Norden 19 bis 24 Grad, im Süden 28 bis 33 Grad. Morgen im Süden und Osten längere sonnige Abschnite, am Abend dort erneut gewittrig. Nach Nordwesten hin bewölkt mit einzelnen Schauern bei unveränderten Temperaturen.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag zunächst weitgehend trocken, zum Abend hin von Westen her neuer Regen. Im Norden um 20, im Süden bis 30 Grad.