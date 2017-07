Das Wetter:

Im Norden und in der Mitte wolkig mit etwas Regen, nach Süden leichter bewölkt und trocken, südlich der Donau auch sonnig. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Morgen im Norden bewölkt, in der Mitte regnerisch, im Süden freundlich bei bis zu 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet sonnig. Im Norden bis 27, im Süden bis 32 Grad.