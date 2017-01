Wetter Im Norden und Westen Sonne, sonst Schneeschauer bei -6 bis +3 Grad

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten abklingende Niederschläge. In höheren Lagen einzelne Schneeschauer, an den Alpen und den Mittelgebirgen länger Schneefall. Tiefsttemperaturen 0 bis minus 10 Grad. Morgen im Norden und Westen teilweise sonnig. Im Osten und Süden Schneeschauer. Im Westen 0 bis 3, sonst minus 6 bis 0 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wenig Wolken und viel Sonne. Im Südosten bewölkt und örtlich leichter Schneefall. Minus 7 bis 0 Grad.