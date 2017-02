Wetter Im Norden Wolken, im Süden teils heiter, -2 bis +9 Grad

Sonniges Herbstwetter in Hamburg. (picture alliance / dpa / Angelika Warmuth)

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Im Süden teils heiter und überwiegend trocken. Werte minus 2 bis plus 9 Grad. Morgen im Tagesverlauf zunehmend sonnig bei minus 2 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag anfangs Nebel und Hochnebel, später zunehmend sonnig bei ähnlichen Temperaturen.