Wetter Im Norden Wolken, sonst sonnig

Raureif-Blätter im Winter (Rainer Oettel/dpa-Zentralbild)

Das Wetter: Im Norden stark bewölkt, sonst viel Sonne. Südlich der Donau neblig. Temperaturen 1 bis 5, im Süden minus 7 bis 0 Grad. Morgen ähnlich wie heute bei Werten von minus 6 bis plus 3 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten etwas Schneegriesel oder gefrierender Nieselregen. Im Westen und Süden teils sonnig, teils trüb. Minus 5 bis plus 4 Grad.



So weit die Meldungen.