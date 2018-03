Das Wetter: Im Norden meist wolkenlos, im Süden bedeckt und gelegentlich etwas Schnee. Höchstwerte 0 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Westen längere Zeit sonnig, sonst stärker bewölkt, an den Alpen geringer Schneefall. Minus 1 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch leichter Regen oder Schneefall, in der Mitte sonnig. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.