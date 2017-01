Wetter Im Norden wolkig, sonst sonnig, -7 bis 6 Grad

Raureif-Blätter im Winter (Rainer Oettel/dpa-Zentralbild)

Das Wetter: In der Nordosthälfte stark bewölkt, vereinzelt Sprühregen. Sonst vielerorts sonnig. Temperaturen minus 7 bis plus 6 Grad. Morgen überwiegend sonnig, im Norden bewölkt. Minus 7 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten und im Alpenvorland dicht bewölkt, aber meist trocken. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter. Minus 5 bis plus 4 Grad.