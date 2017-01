Wetter Im Norden wolkig, sonst vielerorts sonnig

Winterlicher Wald in Kleinschmalkalden, Thüringen (dpa / picture-alliance / Klaus Nowottnick )

Das Wetter:

Heute in der Nordosthälfte stark bewölkt, vereinzelt Sprühregen mit Glättegefahr. Sonst vielerorts sonnig. Temperaturen im Norden und im Westen zwischen 0 und plus 6 Grad, im Süden und Osten minus 7 bis 0 Grad. Morgen wenig Wetteränderung.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordwesten und im Alpenvorland dicht bewölkt, aber meist trocken. Sonst teils neblig-trüb, teils heiter bei 0 bis plus 4 Grad im Norden und Westen sowie minus 5 bis plus 1 Grad im Süden und Osten.