Das Wetter: Nachts überwiegend wolkig mit Regen. Südlich der Donau kaum Niederschlag. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tag im Norden bedeckt, in der Mitte und im Süden zeitweise sonnig. Temperaturen von 9 Grad an der Küste bis 17 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wolkig, örtlich Regen. Im Südosten aufgelockert bewölkt und trocken. 8 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.