Wetter Im Nordosten Regen, sonst wolkig und trocken, -3 bis + 8 Grad

Frankfurt am Main bei Nacht. (dpa / picture-alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: In der Nacht an der Ostsee und an den Alpen gelegentlich Schnee. Sonst meist trocken. Minus 9 bis plus 1 Grad. Tagsüber im Norden etwas Regen oder Schnee, im Süden und Westen zunächst wolkig, aber trocken. Später auch dort Niederschläge. Minus 3 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist stark bewölkt bei minus 6 bis plus 6 Grad.