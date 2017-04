Das Wetter: Nachts bewölkt, im Osten örtlich etwas Regen. Im Südwesten gebietsweise klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte dichte Wolken, in der Südwesthälfte heiter, teils auch sonnig. Temperaturen im Norden und Osten 12 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad. Morgen sonnig, nur im Osten anfangs noch Wolken. 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden und Osten Schauer und Gewitter. Sonst trocken. 15 bis 22 Grad.