Wetter Im Nordwesten bewölkt, im Südosten sonnig

Morgendämmerung am Rhein in Köln (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Das Wetter: Im Südosten abseits von Nebelfeldern vielfach sonnig, im übrigen Land dicht bewölkt mit etwas Niederschlag. In Bayern minus 4 bis 0 Grad, sonst plus 1 bis 9 Grad. Morgen häufig bedeckt, gebietsweise Regen. Minus 1 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag zunächst stark bewölkt, teilweise mit Regen, später Auflockerungen bei 1 bis 11 Grad.