Wetter Im Nordwesten bewölkt, im Südosten sonnig

Morgendämmerung am Rhein in Köln (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten teils aufgelockert bewölkt, teils neblig. Im Norden und Westen Regen mit Glatteisgefahr, im höheren Bergland Schnee. Tiefstwerte -10 bis plus 4 Grad. Am Tage verbreitet bedeckt, gebietsweise Regen. Minus 1 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag zunächst stark bewölkt, teilweise mit Regen, später Auflockerungen bei 1 bis 11 Grad.