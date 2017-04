Das Wetter: Am Abend und in der Nacht nachlassende Niederschläge. 0 bis -6 Grad, an den Alpen Tiefstwerte bis -10 Grad. Morgen sonnig, im äußersten Süden Niederschläge. 5 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt, im Norden örtlich Regen.

Im Westen freundlich. Temperaturen bei 11 bis 15 Grad.