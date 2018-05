Das Wetter: Im Norden und Westen zeitweise sonnig, im Süden und Osten bewölkt, örtlich Schauer. Höchstwerte 15 bis 20, in Südostbayern bis 23 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte meist heiter. In der Südosthälfte mehr Wolken und einzelne Schauer. Temperaturen 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag heiter, im Süden bewölkt. 14 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.