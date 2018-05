Das Wetter: Tagsüber in der Nordwesthälfte locker bewölkt und teils sonnig. In der Südosthälfte dagegen stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchsttemperaturen 13 bis 22 Grad. Morgen im Süden bewölkt, am östlichen Alpenrand etwas Regen. Sonst sonnig und trocken. 12 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist gering bewölkt und teils sonnig bei 16 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.