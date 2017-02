Wetter Im Osten Regen, im Südwesten teils sonnig

Das nächtliche Frankfurt am Main (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: Nachts im Norden und Westen Wolkenauflockerungen, sonst stark bewölkt. Nachlassende Schauer. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden wolkig, im Osten etwas Regen. Von Südwesten her auflockernde Wolkendecke, gebietsweise sonnig. Temperaturen 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bedeckt, südlich des Mains nach Auflösung lokaler Nebelfelder locker bewölkt. 4 bis 9 Grad.