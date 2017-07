Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd wolkig, im Süden heiter. 18 bis 25 Grad.

Am Freitag vor allem vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte sowie am Alpenrand Schauer und Gewitter. Sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. 18 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und in der Mitte wolkig, gebietsweise Regen. Im Süden meist sonnig. 18 bis 25 Grad.