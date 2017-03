Das Wetter: In der Nacht regnet es in der Südhälfte noch zeitweise, sonst trocken. Abkühlung auf 6 bis -3 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte locker bewölkt, teils länger sonnig und trocken. In der Südosthälfte meist dichte Wolken und zeitweise Regen bei 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag überwiegend wolkig, örtlich Schauer. Im Norden und Südosten teils heiter. 9 bis 18 Grad.