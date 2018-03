Das Wetter: Bis zum Abend im Süden und in der Mitte viel Sonne. Sonst nur wenige Auflockerungen, aber weitgehend trocken. 6 bis 13 Grad. In der Nacht im Nordwesten und Norden bewölkt, sonst zunächst häufig klar, später Nebelfelder. 5 bis -6 Grad. Morgen im Süden und Osten sonnig, später ziehen von Nordwesten her dichte Wolken auf. 5 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, vor allem im Westen, in der Mitte und im Alpenvorland. 4 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.