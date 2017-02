Wetter Im Süden und Osten sonnig, im Westen und Norden regnerisch

Eine Eiche im Naturschutzgebiet Lewitz in Mecklenburg-Vorpommern (picture alliance / dpa)

In der Nacht weitgehend trocken. Im Norden und in der Mitte stark bewölkt, im Süden gering bewölkt oder klar. Im Südosten Nachttemperaturen bis minus 5 Grad, sonst plus 9 bis plus 5 Grad.

Morgen im Süden und Osten meist sonnig, im Westen und Norden stark bewölkt und am Nachmittag Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Höchsttemperaturen von 9 Grad im Norden bis 17 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend bewölkt und teils regnerisch, örtlich auch wieder stürmische Gewitter. Im höheren Bergland fällt Schnee. 3 bis 12 Grad.