Wetter Im Tagesverlauf überwiegend aufgelockert, 8 bis 17 Grad

Ein Schneeglöckchen wächst durch ein Loch im schneebedeckten Boden. (dpa picture alliance/ Michael Reichel)

Das Wetter: In der Mitte und im Norden zunächst regnerisch. Später im Norden und im Süden trocken und teils sonnig. Höchstwerte zwischen 8 Grad im Norden und 17 Grad am südlichen Oberrhein. Morgen vom Norden bis in die Mitte Regen, südlich der Donau trocken und teils sonnig. 6 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag teils bewölkt, teils sonnig, 4 bis 10 Grad.