Das Wetter:

Am Donnerstag im Westen und Norden kaum Schauer. Sonst Schneeregen- oder Graupelschauer, oberhalb 400 Metern Schnee. Nur an den Küsten Wolkenlücken. 2 bis 6 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag abklingende Schauer, in der Osthälfte gelegentlich Sonne. 1 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.