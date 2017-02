Wetter Im Westen Sonne, im Osten Regen oder Schnee

Winterlicher Wald in Kleinschmalkalden, Thüringen (dpa / picture-alliance / Klaus Nowottnick )

Das Wetter: Im Norden und Osten bis in tiefe Lagen etwas Schneefall. Im Süden Regen oder Schnee, im Westen Auflockerungen. Höchstwerte von 0 Grad im Nordosten und bis 8 Grad am Oberrhein. Morgen in der Nordosthälfte etwas Regen oder Schneegriesel, in der Südwesthälfte zunächst wolkig und trocken. Später auch dort Niederschläge. Temperaturen minus 3 bis plus 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist stark bewölkt bei minus 6 bis plus 6 Grad.