Wetter Im Westen Sonne, im Osten Regen

Das nächtliche Frankfurt am Main (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: Nachts im Norden und in der Mitte teils aufgelockert bewölkt, sonst Regen oder Schneefall. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Am Tag im Westen teils sonnig, im Osten und Südosten etwas Regen. Höchsttemperaturen von 0 Grad im Nordosten bis 9 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordosthälfte etwas Regen, in der Südwesthälfte zunächst wolkig und trocken. Später auch dort Niederschläge. 0 bis 8 Grad.