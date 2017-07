Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Osthälfte teils kräftige Gewitter. In der Westhälfte trocken. Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Morgen im Norden und Westen überwiegend sonnig. Im Osten und Süden Schauer und Gewitter. 20 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet Schauer und Gewitter. Im Nordosten und westlich des Rheins teils aufgelockert bewölkt oder sonnig. 20 bis 30 Grad.