Das Wetter: Im Westen und Süden teils schauerartiger Regen. Sonst oft stark bewölkt und gebietsweise Sonne. 12 bis 20 Grad, an den Küsten kühler. Am Montag in der Osthälfte und später auch im Westen Schauer. Sonst freundlicher bei 6 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag überwiegend stark bewölkt und Durchzug von Regengebieten. Auflockerungen am ehesten im Südosten. 5 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.