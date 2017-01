Wetter Im Westen Wolken, im Osten Sonne

Nachthimmel über Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das Wetter: Tagsüber im Westen wolkig, sonst gebietsweise heiter und trocken. Temperaturen minus 3 bis plus 10 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte stark bewölkt mit etwas Regen an der Küste. Sonst meist heiter. Temperaturen minus 3 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag überwiegend bedeckt. Gebietsweise Regen. Lediglich in Teilen Süddeutschlands sonnig. Temperaturen minus 1 bis plus 9 Grad.