Wetter Im Westen Wolken, im Osten Sonne

Raureif-Blätter im Winter (Rainer Oettel/dpa-Zentralbild)

Das Wetter: Im Westen Wolken, im Osten Sonne. In Bayern teils den ganzen Tag Nebel. Höchstwerte dort minus 6 bis minus 1, sonst bis plus 6 Grad. Morgen im Nordwesten teils stark bewölkt, im Südosten häufig sonnig. In Bayern bei Dauernebel minus 3 bis 0, im Westen bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag bedeckt, gebietsweise Regen. Minus 1 bis 9 Grad.