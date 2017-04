Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. In der Südhälfte Regen, im Norden und Osten Regenschauer, im Bergland Schneeschauer. 3 bis 14 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Südwesten und an der Ostsee sonnige Abschnitte. Kaum veränderte Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Nordwesten gebietsweise schauerartiger Regen. In der Mitte zunächst trocken und vor allem in der Südhälfte sonnig. 9 bis 15 Grad, in der Südhälfte 14 bis 19 Grad.